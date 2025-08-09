Сразу в шести аэропортах России ввели план «Ковёр»
Аэропорты Владикавказа, Казани, Калуги, Нижнекамска, Самары и Ульяновска закрыты
Сразу в шести российских аэропортах ввели ограничения на приём и отправление гражданских самолётов. Во Владикавказе, Казани, Калуге, Нижнекамске, Самаре и Ульяновске временно действует план «Ковёр», сообщили в Росавиации.
«Владикавказ (Беслан), Казань, Калуга (Грабцево), Нижнекамск (Бегишево), Самара (Курумоч), Ульяновск (Баратаевка). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — сказано в срочном сообщении.
Напомним, в ночь с 8 на 9 августа силы противовоздушной обороны России уничтожили и перехватили 97 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Наибольшее количество, 28, были сбиты над Курской областью.