Аэропорты Калуги и Саратова работают в штатном режиме, ижевский — временно закрыт
Аэропорт Ижевска ввёл временные ограничения на приём и выпуск самолётов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Song_about_summer
Руководство аэропорта Ижевска объявило о введении временных ограничений на приём и выпуск рейсов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в своём телеграм-канале.
«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — написал представитель Росавиации Артём Кореняко, уточнив, что меры связаны с обеспечением безопасности полётов.
При этом в воздушных гаванях Калуги (Грабцево) и Саратова (Гагарине) были отменены введённые ранее ограничения, добавил Кореняко.
Ранее Life.ru рассказывал, что сразу в шести российских аэропортах привели в действие план «Ковёр». Речь идёт о воздушных гаванях Владикавказа, Казани, Калуги, Нижнекамска, Самары и Ульяновска. Вероятно, это связано с налётом украинских беспилотников.