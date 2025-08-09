Аэропорты Калуги и Саратова работают в штатном режиме, ижевский — временно закрыт

Руководство аэропорта Ижевска объявило о введении временных ограничений на приём и выпуск рейсов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в своём телеграм-канале.

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — написал представитель Росавиации Артём Кореняко, уточнив, что меры связаны с обеспечением безопасности полётов.

При этом в воздушных гаванях Калуги (Грабцево) и Саратова (Гагарине) были отменены введённые ранее ограничения, добавил Кореняко.