Росавиация опровергла слухи об открытии аэропорта Краснодара

Аэропорт Краснодара имени Екатерины II продолжает оставаться закрытым из-за соображений безопасности полётов. В Росавиации опровергли распространяющуюся информацию о возобновлении его работы. Как заявили в пресс-службе ведомства, данные об открытии аэропорта не соответствуют действительности.

Сезон, в который никто не верил. Вениамин Кондратьев — о том, как Краснодарский край удержал туристов летом 2025 года

Ранее в пресс-службе авиагавани уже сообщали, что пока распоряжений о возобновлении работы не поступало. Персонал поддерживается в полном составе, сотрудники систематически повышают квалификацию и проходят инструктажи, а инфраструктура содержится в рабочем состоянии и регулярно инспектируется. Однако сегодня появились новости что, порт может возобновить работу уже в сентябре.