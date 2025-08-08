Встреча Путина и Трампа
8 августа, 12:57

Росавиация опровергла слухи об открытии аэропорта Краснодара

Обложка © ТАСС / Соколов Роман

Аэропорт Краснодара имени Екатерины II продолжает оставаться закрытым из-за соображений безопасности полётов. В Росавиации опровергли распространяющуюся информацию о возобновлении его работы. Как заявили в пресс-службе ведомства, данные об открытии аэропорта не соответствуют действительности.

«В пресс-службе Росавиации не подтверждают информацию об открытии аэропорта Краснодара. По соображениям безопасности полётов он остаётся закрытым», — сообщили в ведомстве РИА «Новости».

Ранее в пресс-службе авиагавани уже сообщали, что пока распоряжений о возобновлении работы не поступало. Персонал поддерживается в полном составе, сотрудники систематически повышают квалификацию и проходят инструктажи, а инфраструктура содержится в рабочем состоянии и регулярно инспектируется. Однако сегодня появились новости что, порт может возобновить работу уже в сентябре.

Александра Мышляева
