Росавиация опровергла слухи об открытии аэропорта Краснодара
Аэропорт Краснодара имени Екатерины II продолжает оставаться закрытым из-за соображений безопасности полётов. В Росавиации опровергли распространяющуюся информацию о возобновлении его работы. Как заявили в пресс-службе ведомства, данные об открытии аэропорта не соответствуют действительности.
«В пресс-службе Росавиации не подтверждают информацию об открытии аэропорта Краснодара. По соображениям безопасности полётов он остаётся закрытым», — сообщили в ведомстве РИА «Новости».
Ранее в пресс-службе авиагавани уже сообщали, что пока распоряжений о возобновлении работы не поступало. Персонал поддерживается в полном составе, сотрудники систематически повышают квалификацию и проходят инструктажи, а инфраструктура содержится в рабочем состоянии и регулярно инспектируется. Однако сегодня появились новости что, порт может возобновить работу уже в сентябре.