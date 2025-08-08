Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 августа, 09:01

Стало известно, когда может открыться аэропорт Краснодара

SHOT: Аэропорт Краснодара может возобновить работу в сентябре

Обложка © ТАСС / Роман Соколов

Обложка © ТАСС / Роман Соколов

Аэропорт Краснодара может возобновить работу уже в сентябре. Изначально планируется несколько тестовых полётов, после которых примут окончательное решение, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, масштабное открытие вакансий в воздушной гавани связано с текучкой кадров, а также с необходимостью к подготовке возможного открытия. Произойти оно якобы может уже в сентябре этого года. Тогда же планируется проведение первых тестовых полётов.

При этом ранее в пресс-службе авиагавани сообщали, что пока распоряжений о возобновлении работы не поступало. Однако кадровый состав держат укомплектованным, работники регулярно проходят тренировки и обучение, а инфраструктура проверяется и поддерживается в готовности.

Сезон, в который никто не верил. Вениамин Кондратьев — о том, как Краснодарский край удержал туристов летом 2025 года
Сезон, в который никто не верил. Вениамин Кондратьев — о том, как Краснодарский край удержал туристов летом 2025 года

А ранее в регионе спустя три года ограничений открылся аэропорт Геленджика. Он принял первый рейс с 2022 года 18 июля. Как рассказал Life.ru губернатор Вениамин Кондратьев, на фоне этих новостей Геленджик стал одним из лидеров по уровню бронирований.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Только на Life
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar