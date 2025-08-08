Стало известно, когда может открыться аэропорт Краснодара
SHOT: Аэропорт Краснодара может возобновить работу в сентябре
Обложка © ТАСС / Роман Соколов
Аэропорт Краснодара может возобновить работу уже в сентябре. Изначально планируется несколько тестовых полётов, после которых примут окончательное решение, пишет SHOT.
По данным телеграм-канала, масштабное открытие вакансий в воздушной гавани связано с текучкой кадров, а также с необходимостью к подготовке возможного открытия. Произойти оно якобы может уже в сентябре этого года. Тогда же планируется проведение первых тестовых полётов.
При этом ранее в пресс-службе авиагавани сообщали, что пока распоряжений о возобновлении работы не поступало. Однако кадровый состав держат укомплектованным, работники регулярно проходят тренировки и обучение, а инфраструктура проверяется и поддерживается в готовности.