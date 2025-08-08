Стало известно, когда может открыться аэропорт Краснодара

Аэропорт Краснодара может возобновить работу уже в сентябре. Изначально планируется несколько тестовых полётов, после которых примут окончательное решение, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, масштабное открытие вакансий в воздушной гавани связано с текучкой кадров, а также с необходимостью к подготовке возможного открытия. Произойти оно якобы может уже в сентябре этого года. Тогда же планируется проведение первых тестовых полётов.