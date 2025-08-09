Аэропорты Владикавказа и Калуги временно закрыты

Руководство аэропортов Владикавказа и Калуги решило ввести временные ограничения. Воздушные гавани временно не принимают и не выпускают рейсы, сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в своём телеграм-канале.

«Аэропорты Владикавказ (Беслан) и Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сказано в публикации.

По словам представителя Росавиации, целью введённых мер является обеспечение безопасности полётов.