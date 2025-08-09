Аэропорты Владикавказа и Калуги временно закрыты
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / volkova natalia
Руководство аэропортов Владикавказа и Калуги решило ввести временные ограничения. Воздушные гавани временно не принимают и не выпускают рейсы, сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в своём телеграм-канале.
«Аэропорты Владикавказ (Беслан) и Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сказано в публикации.
По словам представителя Росавиации, целью введённых мер является обеспечение безопасности полётов.
Он также добавил, что московский аэропорт Домодедово вновь работает в штатном режиме.
Ранее Life.ru сообщал, что аэропорт Домодедово был закрыт на какое-то время из-за атаки украинских беспилотников. При этом калужская воздушная гавань совсем недавно возобновляла работу после введённых ограничений. Аэропорт во Владикавказе также сегодня утром не принимал и не выпускал самолёты.