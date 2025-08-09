Встреча Путина и Трампа
9 августа, 11:00

Системы ПВО сбили три украинских БПЛА над Татарстаном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Barillo_Images

В Тукаевском районе Татарстана обнаружены обломки трёх беспилотников, сообщает пресс-служба главы республики. Инцидент произошёл на территории строительной площадки в 11:15 мск.

«Сегодня в 11:15 мск в Тукаевском районе на территории строительной площадки были обнаружены обломки трёх БПЛА. Благодаря слаженным действиям дежурных расчётов жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В настоящее время режим «Беспилотная опасность» отменён, аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили нормальную работу.

Сразу в четырёх регионах России объявлена угроза атаки беспилотников ВСУ
Ранее Life.ru рассказывал, что в Ростове-на-Дону из-за атаки БПЛА прогремел взрыв в многоэтажке. Из-за этого начался пожар, который вспыхнул на уровне 18 этажа в 20-этажном доме в микрорайоне Левобережный.

Наталья Афонина
