Системы ПВО сбили три украинских БПЛА над Татарстаном

В Тукаевском районе Татарстана обнаружены обломки трёх беспилотников, сообщает пресс-служба главы республики. Инцидент произошёл на территории строительной площадки в 11:15 мск.

«Сегодня в 11:15 мск в Тукаевском районе на территории строительной площадки были обнаружены обломки трёх БПЛА. Благодаря слаженным действиям дежурных расчётов жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В настоящее время режим «Беспилотная опасность» отменён, аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили нормальную работу.