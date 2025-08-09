Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 августа, 08:26

Сразу в четырёх регионах России объявлена угроза атаки беспилотников ВСУ

Угроза БПЛА объявлена в Дагестане, Татарстане, КБР и Удмуртии

Обложка © Shutterstock/ FOTODOM / aapsky

Обложка © Shutterstock/ FOTODOM / aapsky

В Удмуртской Республике уведомили жителей об угрозе БПЛА. Украинские дроны были замечены на территории соседних субъектов, сообщил глава региона Александр Бречалов в своём телеграм-канале.

Все военные подразделения республики приведены в повышенную боевую готовность. Кроме того, была организована эвакуация аэропорта. Процесс прошёл гладко.

Подобные меры безопасности активированы и в Дагестане, где с 10:22 по московскому времени объявлена угроза возможной атаки с использованием БПЛА. Об этом проинформировали в главном управлении МЧС по республике.

Украинские дроны также были замечены в Кабардино-Балкарии. Глава региона Казбек Коков обратился к жителям и гостям с предупреждением у себя в телеграм-канале. Он призвал сохранять спокойствие и строго следовать рекомендациям служб безопасности.

Кроме того, угроза атаки беспилотников была объявлена в Татарстане, а именно — в Альметьевске, Нижнекамске и Елабуге. Жители получили рассылку в приложении МЧС РФ. Им порекомендовали спуститься в укрытия.

Женщина погибла из-за сброса взрывчатки с БПЛА на дом в Белгородской области
Женщина погибла из-за сброса взрывчатки с БПЛА на дом в Белгородской области

Ранее в Минобороны России заявили, что российские системы противовоздушной обороны уничтожили более 20 украинских дронов над территорией нашей страны в период с 05:10 до 08:00. Шесть из них были сбиты над Брянской областью.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Удмуртская Республика
  • Дагестан, Республика
  • Татарстан, Республика
  • Кабардино-Балкарская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar