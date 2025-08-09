Сразу в четырёх регионах России объявлена угроза атаки беспилотников ВСУ

В Удмуртской Республике уведомили жителей об угрозе БПЛА. Украинские дроны были замечены на территории соседних субъектов, сообщил глава региона Александр Бречалов в своём телеграм-канале.

Все военные подразделения республики приведены в повышенную боевую готовность. Кроме того, была организована эвакуация аэропорта. Процесс прошёл гладко.

Подобные меры безопасности активированы и в Дагестане, где с 10:22 по московскому времени объявлена угроза возможной атаки с использованием БПЛА. Об этом проинформировали в главном управлении МЧС по республике.

Украинские дроны также были замечены в Кабардино-Балкарии. Глава региона Казбек Коков обратился к жителям и гостям с предупреждением у себя в телеграм-канале. Он призвал сохранять спокойствие и строго следовать рекомендациям служб безопасности.

Кроме того, угроза атаки беспилотников была объявлена в Татарстане, а именно — в Альметьевске, Нижнекамске и Елабуге. Жители получили рассылку в приложении МЧС РФ. Им порекомендовали спуститься в укрытия.