Десятки беспилотников ВСУ сбили над Россией после закрытия 6 аэропортов

Российская армия в период с 05:10 до 08:00 мск уничтожила 21 украинский беспилотник с помощью сил ПВО. Дроны были перехвачены над несколькими региона, сообщили в Минобороны страны.

По данным ведомства, 9 августа были сбиты 7 БПЛА над акваторией Азовского моря, 6 БПЛА над Брянской и 4 БПЛА над Калужской областями. Также дежурные средства ПВО смогли перехватить 3 дроны над акваторией Чёрного моря и 1 БПЛА над территорией Республики Крым.