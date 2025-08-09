Встреча Путина и Трампа
9 августа, 07:16

Десятки беспилотников ВСУ сбили над Россией после закрытия 6 аэропортов

Минобороны: Средства ПВО за утро уничтожили 21 украинский БПЛА над регионами РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Российская армия в период с 05:10 до 08:00 мск уничтожила 21 украинский беспилотник с помощью сил ПВО. Дроны были перехвачены над несколькими региона, сообщили в Минобороны страны.

По данным ведомства, 9 августа были сбиты 7 БПЛА над акваторией Азовского моря, 6 БПЛА над Брянской и 4 БПЛА над Калужской областями. Также дежурные средства ПВО смогли перехватить 3 дроны над акваторией Чёрного моря и 1 БПЛА над территорией Республики Крым.

Ранее Life.ru рассказал, что в Сочи объявили режим повышенной опасности в связи с угрозой атаки БПЛА. Из-за этого 11 самолётов не могли совершить посадку в аэропорту и были вынуждены кружить над городом. Люди, собравшиеся на концерт Akon, начали массово сдавать билеты на выступление. При этом утром 9 августа сразу в шести российских аэропортах привели в действие план «Ковёр». Речь идёт о воздушных гаванях Владикавказа, Казани, Калуги, Нижнекамска, Самары и Ульяновска.

