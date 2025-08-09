Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

9 августа, 09:59

Аэропорт Домодедово закрыл небо на фоне воздушной атаки на Москву

Аэропорт Домодедово временно не принимает и не выпускает самолёты

Обложка © Life.ru

Московский аэропорт Домодедово временно не принимает и не отправляет самолёты, о введении плана «Ковёр» информирует Росавиация 9 августа.

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», – гласит сообщение.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские системы противовоздушной обороны уничтожили более 20 украинских дронов над территорией нашей страны в период с 05:10 до 08:00. Шесть из них были сбиты над Брянской областью. Ещё два уничтожили на подлёте к Москве. При этом утром 9 августа сразу в шести российских аэропортах привели в действие план «Ковёр». Речь идёт о воздушных гаванях Владикавказа, Казани, Калуги, Нижнекамска, Самары и Ульяновска.

Андрей Бражников
