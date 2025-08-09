Встреча Путина и Трампа
9 августа, 07:01

Собянин сообщил об уничтожении второго за час дрона на подлёте к Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Второй за час беспилотник уничтожен на подлёте к российской столице, разрушений на земле нет. Об этом информирует мэр Москвы Сергей Собянин.

«Уничтожен ещё один вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – пишет градоначальник.

Собянин: Силы ПВО сбили беспилотник, атаковавший Москву
А ранее добычей российского «Искандера» стали два грузовых автомобиля с ударными дронами ВСУ, предназначенными для террористических атак по российским гражданским объектам. Они уничтожены в Черниговской области.

