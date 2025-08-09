Собянин сообщил об уничтожении второго за час дрона на подлёте к Москве

Второй за час беспилотник уничтожен на подлёте к российской столице, разрушений на земле нет. Об этом информирует мэр Москвы Сергей Собянин.

«Уничтожен ещё один вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – пишет градоначальник.