Собянин: Силы ПВО сбили беспилотник, атаковавший Москву

Средства ПВО сбили вражеский беспилотник, который пытался атаковать Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в телеграм-канале.

Напомним, в ночь с 8 на 9 августа силы противовоздушной обороны России уничтожили и перехватили 97 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Наибольшее количество дронов, 28, было сбито над Курской областью. Над Московским регионом перехвачен один БПЛА.