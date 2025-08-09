Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 августа, 06:25

Собянин: Силы ПВО сбили беспилотник, атаковавший Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Средства ПВО сбили вражеский беспилотник, который пытался атаковать Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в телеграм-канале.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, атаковавший Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – информирует градоначальник.

Сразу в шести аэропортах России ввели план «Ковёр»
Сразу в шести аэропортах России ввели план «Ковёр»

Напомним, в ночь с 8 на 9 августа силы противовоздушной обороны России уничтожили и перехватили 97 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Наибольшее количество дронов, 28, было сбито над Курской областью. Над Московским регионом перехвачен один БПЛА.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Сергей Собянин
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar