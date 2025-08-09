Собянин: Силы ПВО сбили беспилотник, атаковавший Москву
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo
Средства ПВО сбили вражеский беспилотник, который пытался атаковать Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в телеграм-канале.
«ПВО Минобороны сбили беспилотник, атаковавший Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – информирует градоначальник.
Напомним, в ночь с 8 на 9 августа силы противовоздушной обороны России уничтожили и перехватили 97 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Наибольшее количество дронов, 28, было сбито над Курской областью. Над Московским регионом перехвачен один БПЛА.