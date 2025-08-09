Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
9 августа, 05:21

«Искандер» точным ударом взорвал две фуры с дронами ВСУ для атак по России

Искандер уничтожил в Черниговской области два грузовика с дронами для атак по РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Целью российского «Искандера» стали два грузовых автомобиля с ударными дронами ВСУ, предназначенными для террористических атак по российским гражданским объектам. Они уничтожены в Черниговской области, сообщили в российских силовых структурах.

«Ударом ОТРК «Искандер-М» уничтожено два грузовика с ударными дронами, используемыми противником для террористических атак по гражданским объектам на территории России», — уточнил собеседник РИА «Новости».

Новая «‎Паутина»: Дома на колёсах с дронами ВСУ тайно прибыли в Россию со списком мишеней
Новая «‎Паутина»: Дома на колёсах с дронами ВСУ тайно прибыли в Россию со списком мишеней

Следует напомнить, что 1 июня ВСУ атаковали российские военные аэродромы в пяти регионах. Для нанесения ударов в рамках операции «‎Паутина» применялись БПЛА, которые тайно доставлялись в фурах. В организации этих перевозок подозревается 37-летний Артём Тимофеев из Донецка. Он объявлен в федеральный розыск. Кадрами взлёта дронов из фур поделился Life.ru. Находившиеся рядом водители оказались не робкого десятка и начали сбивать дроны камнями, рискнув жизнью. Среди них оказался герой из Белоруссии.

Андрей Бражников
