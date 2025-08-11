В российском регионе приостановили работу мобильного интернета

Временные ограничения на работу мобильного интернета были введены в Республике Коми, Как сообщили в пресс-службе регионального Минцифры, меры необходимы для защиты инфраструктуры и обеспечения безопасности важных объектов.

«В связи с необходимостью дополнительных мер безопасности на территории Республики Коми временно ограничена работа мобильного интернета. Это плановая превентивная мера, направленная на защиту инфраструктуры и обеспечение стабильности работы важных объектов», — говорится в официальном сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что все системы связи продолжают работать в штатном режиме, а ограничения носят исключительно профилактический характер. Жителям региона рекомендовали пользоваться Wi-Fi-сетями для выхода в интернет. Ограничения будут сняты сразу после завершения необходимых проверок.