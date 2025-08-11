Встреча Путина и Трампа
Регион
11 августа, 18:29

В российском регионе приостановили работу мобильного интернета

В Коми приостановили работу мобильного интернета в целях безопасности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Временные ограничения на работу мобильного интернета были введены в Республике Коми, Как сообщили в пресс-службе регионального Минцифры, меры необходимы для защиты инфраструктуры и обеспечения безопасности важных объектов.

«В связи с необходимостью дополнительных мер безопасности на территории Республики Коми временно ограничена работа мобильного интернета. Это плановая превентивная мера, направленная на защиту инфраструктуры и обеспечение стабильности работы важных объектов», — говорится в официальном сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что все системы связи продолжают работать в штатном режиме, а ограничения носят исключительно профилактический характер. Жителям региона рекомендовали пользоваться Wi-Fi-сетями для выхода в интернет. Ограничения будут сняты сразу после завершения необходимых проверок.

Ранее сообщалось, что Минцифры утвердило механизм доступа к мобильному Интернету при отключениях. В «белый список» войдут популярные сервисы, включая маркетплейсы, службы доставки и такси. При ограничении доступа пользователи смогут авторизоваться через капчу для использования этих ресурсов без снижения скорости соединения.

