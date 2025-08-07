Встреча Путина и Трампа
7 августа, 18:47

В России появится «белый список» сервисов, доступных при отключении Интернета

Минцифры утвердило механизм доступа к мобильному Интернету при отключениях

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / iDEAR Replay

Минцифры и операторы связи утвердили схему доступа к мобильному Интернету при ограничениях. Соответствующее решение было озвучено главой ведомства Максутом Шадаевым на полях конференции «Цифровая эволюция» в Калуге.

«Минцифры совместно с операторами подготовили техническую схему доступа граждан к мобильному интернету в условиях ограничений. То есть, когда происходит блокировка, по капче пользователи смогут получить доступ к белому списку массово востребованных сервисов на той же скорости», пояснил министр.

Министр пояснил, что в «белый список» войдут популярные сервисы, включая маркетплейсы, службы доставки и такси. При ограничении доступа пользователи смогут авторизоваться через капчу для использования этих ресурсов без снижения скорости соединения.

Операторы сотовой связи объяснили, почему не приходят СМС от банков

Ранее Life.ru рассказывал о проблемах со связью во Владивостоке, где заблудившиеся китайские туристы стали массовым явлением. Всё дело в отключениях мобильного интернета, которые продолжаются уже неделю. Из сбоев связи не работают карты — путешественникам из Поднебесной помогают сориентироваться полицейские и горожане.

