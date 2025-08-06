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6 августа, 14:37

Китайские туристы массово теряются во Владивостоке из-за проблем с Интернетом

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Во Владивостоке китайские туристы один за другим теряются на улицах города, из-за отключения мобильного интернета, которое длится уже неделю. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Как сообщается, в июле и августе во Владивостоке резко вырос поток туристов из Китая, но сетевой сбой превратил прогулки по городу в настоящий квест. Иностранцы не могут пользоваться переводчиками и навигацией, теряются в районах, отбиваются от экскурсионных групп и не могут вернуться в отель. На помощь им приходят полицейские, неравнодушные прохожие, продавцы и сотрудники кафе.

Так, недавно на улице Окатовой заметили растерянную группу троих взрослых с ребёнком. Они ушли вглубь района и не смогли объяснить, куда им нужно. Другие туристы, столкнувшись с подобными трудностями, и вовсе решил досрочно покинуть Россию.

Жителям и туристам посоветовали заранее загружать офлайн-карты, маршруты и запастись наличными, так как оплата по терминалам и онлайн-заказ такси пока проходят с трудом. Причиной отключений называют ограничительные меры, введённые по соображениям безопасности.

В Свердловской области временно ограничили мобильный интернет
В Свердловской области временно ограничили мобильный интернет

Похожее происходило в Новосибирске совсем недавно, когда жители также жаловались на плохую работу мобильного интернета. Проблемы фиксировались у всех операторов связи, однако сама непростая ситуация сложилась тогда в Дзержинском районе города.

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Мария Любицкая
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