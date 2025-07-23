В Новосибирске произошёл массовый сбой в работе мобильного интернета

Массовые сбои в работе мобильного интернета отмечаются в Новосибирске в среду, 23 июля, о чём свидетельствуют данные платформы для отслеживания неполадок Downdetector. За последние два часа сервис зарегистрировал проблемы у всех операторов связи.

При этом наибольшее число сообщений поступает из Дзержинского района города. Причины сбоев в работе мобильного интернета неизвестны.