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Регион
23 июля, 08:46

В Новосибирске произошёл массовый сбой в работе мобильного интернета

Downdetector: Жители Новосибирска массово жалуются на сбои в работе интернета

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Массовые сбои в работе мобильного интернета отмечаются в Новосибирске в среду, 23 июля, о чём свидетельствуют данные платформы для отслеживания неполадок Downdetector. За последние два часа сервис зарегистрировал проблемы у всех операторов связи.

При этом наибольшее число сообщений поступает из Дзержинского района города. Причины сбоев в работе мобильного интернета неизвестны.

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Ранее Life.ru писал, что на полуострове Крым наблюдается мощная DDoS-атака, обрушившаяся на ведущих провайдеров стационарной связи. В настоящее время ряд сервисов недоступен для пользователей.

Ольга Сливченко
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