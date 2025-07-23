В Новосибирске произошёл массовый сбой в работе мобильного интернета
Downdetector: Жители Новосибирска массово жалуются на сбои в работе интернета
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Массовые сбои в работе мобильного интернета отмечаются в Новосибирске в среду, 23 июля, о чём свидетельствуют данные платформы для отслеживания неполадок Downdetector. За последние два часа сервис зарегистрировал проблемы у всех операторов связи.
При этом наибольшее число сообщений поступает из Дзержинского района города. Причины сбоев в работе мобильного интернета неизвестны.
Ранее Life.ru писал, что на полуострове Крым наблюдается мощная DDoS-атака, обрушившаяся на ведущих провайдеров стационарной связи. В настоящее время ряд сервисов недоступен для пользователей.