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Регион
15 июля, 02:40

Минцифры разрабатывает единые правила отключения мобильного интернета

Минцифры разрабатывает единые правила отключения мобильного интернета. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Минцифры разрабатывает единые правила отключения мобильного интернета. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Министерство цифрового развития совместно с операторами связи ведёт работу по созданию централизованного механизма регулирования временных отключений мобильной связи. Как пишут «Известия», ведомство намерено упорядочить существующую практику ограничений, которые в настоящее время вводятся различными структурами без единого регламента.

Проблема массовых сбоев связи особенно актуальна во время крупных мероприятий, таких как День Победы или Петербургский международный экономический форум, а также при отражении атак беспилотных летательных аппаратов, участившихся в приграничных регионах. В текущей ситуации многочисленные запросы на отключение связи, поступающие от различных ведомств, создают хаос в работе операторов, приводят к нескоординированным ограничениям и ухудшают качество услуг для абонентов.

В рамках предлагаемого решения планируется создать единый координирующий орган и разработать специализированную ИТ-систему. Эта система позволит точно указывать географию и временные рамки планируемых отключений, а также установит чёткие критерии для введения подобных ограничений.

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Ранее сообщалось, что воронежцы массово ищут доступ к общественным сетям Wi-Fi из-за отключения мобильного интернета. Жители города всю прошлую неделю сталкивались с перебоями в работе сотовых сетей.

Артём Гапоненко
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