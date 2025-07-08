Воронежцы устроили охоту за общественным Wi-Fi на фоне перебоев с мобильным интернетом

Воронежцы массово ищут доступ к общественным сетям Wi-Fi из-за отключения мобильного интернета. Жители города уже неделю сталкиваются с перебоями в работе сотовых сетей.

По данным телеграм-канала SHOT, воронежцы вынуждены объединяться у работающих точек доступа в Интернет, чтобы решить срочные вопросы. Особые сложности вызывает отсутствие навигационных сервисов, которые также перестали работать.

Переписка местных жителей. Фото © SHOT

«Пароли от вай-фая на вес золота — их передают из рук в руки и из уст в уста», — говорится в публикации.