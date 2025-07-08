Воронежцы устроили охоту за общественным Wi-Fi на фоне перебоев с мобильным интернетом
SHOT: Жители Воронежа охотятся за паролями от общественных сетей Wi-Fi
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Воронежцы массово ищут доступ к общественным сетям Wi-Fi из-за отключения мобильного интернета. Жители города уже неделю сталкиваются с перебоями в работе сотовых сетей.
По данным телеграм-канала SHOT, воронежцы вынуждены объединяться у работающих точек доступа в Интернет, чтобы решить срочные вопросы. Особые сложности вызывает отсутствие навигационных сервисов, которые также перестали работать.
Переписка местных жителей. Фото © SHOT
«Пароли от вай-фая на вес золота — их передают из рук в руки и из уст в уста», — говорится в публикации.
Такие ограничения связаны с мерами безопасности на фоне угрозы атак БПЛА. Похожие ситуации ранее фиксировались и в других российских городах, но в Воронеже перебои оказались особенно продолжительными.
Ограничения из-за атак БПЛА также отразились и на пассажирах российских аэропортов, где причина отмены и задержки рейсов — угроза атаки беспилотников. По данным СМИ, авиакомпании за 5-6 июля потеряли 20 миллиардов рублей. Так, отмена только одного рейса Boeing 737-800 приносит авиакомпаниям прямые убытки в 15–23 млн рублей. В Минтрансе отметили, что ситуация постепенно стабилизируется и находится под полным контролем.