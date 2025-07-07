В Минтрансе заявили, что авиасистема России выдержала нагрузку и работает в штатном режиме

Все аэропорты России функционируют в штатном режиме — рейсы принимаются и отправляются согласно графику. Как сообщили в Минтрансе РФ, национальная авиатранспортная система успешно выдержала внешнее давление и продемонстрировала устойчивость к попыткам вмешательства в её работу.

«Ситуация полностью управляема и нормализуется», — заявили в ведомстве.

За этот период:

было отменено 485 рейсов;

88 самолётов направлены на запасные аэродромы;

около 1900 рейсов были задержаны;

оформлено свыше 43 тысяч возвратов билетов;

в гостиницы для временного размещения направлены более 94 тысяч человек;

пассажирам выдано 199 тысяч ваучеров на напитки и 155 тысяч — на питание.

Министерство заверило, что пассажирам продолжают оказывать необходимую помощь, а общее положение дел в авиаотрасли постепенно нормализуется. Контроль за стабильной деятельностью системы продолжают осуществлять Минтранс и Росавиация.