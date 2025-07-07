В Минтрансе заявили, что авиасистема России выдержала нагрузку и работает в штатном режиме
Минтранс: Ситуация с перелётами нормализуется и находится под полным контролем
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Все аэропорты России функционируют в штатном режиме — рейсы принимаются и отправляются согласно графику. Как сообщили в Минтрансе РФ, национальная авиатранспортная система успешно выдержала внешнее давление и продемонстрировала устойчивость к попыткам вмешательства в её работу.
«Ситуация полностью управляема и нормализуется», — заявили в ведомстве.
За этот период:
- было отменено 485 рейсов;
- 88 самолётов направлены на запасные аэродромы;
- около 1900 рейсов были задержаны;
- оформлено свыше 43 тысяч возвратов билетов;
- в гостиницы для временного размещения направлены более 94 тысяч человек;
- пассажирам выдано 199 тысяч ваучеров на напитки и 155 тысяч — на питание.
Министерство заверило, что пассажирам продолжают оказывать необходимую помощь, а общее положение дел в авиаотрасли постепенно нормализуется. Контроль за стабильной деятельностью системы продолжают осуществлять Минтранс и Росавиация.
Напомним, на выходных 5-6 июля в российских аэропортах массово отменяли рейсы из-за угрозы атаки украинских беспилотников. По данным СМИ, авиакомпании за два дня потеряли 20 миллиардов рублей.