В Ярославле ограничили работу мобильного интернета из-за угрозы атаки БПЛА

На территории Ярославля ограничили работу мобильного интернета. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, данные меры пришлось ввести из-за угрозы атаки беспилотников.

«В Ярославле в связи с угрозой БПЛА ограничена работа мобильного интернета и введены временные ограничения на полёты в аэропорту «Туношна», — говорится в сообщении.