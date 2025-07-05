В Ярославле ограничили работу мобильного интернета из-за угрозы атаки БПЛА
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На территории Ярославля ограничили работу мобильного интернета. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, данные меры пришлось ввести из-за угрозы атаки беспилотников.
«В Ярославле в связи с угрозой БПЛА ограничена работа мобильного интернета и введены временные ограничения на полёты в аэропорту «Туношна», — говорится в сообщении.
Вместе с тем власти приняли решение ограничить работу уличных площадок Всероссийского Некрасовского праздника поэзии. Мероприятия перенесены в помещения музея-усадьбы «Карабиха». Правительство призвало граждан отнестись к ситуации с понимаем, поскольку безопасность должна быть превыше всего.
Напомним, что помимо Ярославля аэропорты Кирова ограничили приём и выпуск воздушных судов. Аналогичные меры предприняли минувшей ночью в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) дважды приостанавливалось авиасообщение. Эти меры привели к задержке более 50 рейсов. Похожая ситуация наблюдалась и в Ижевске, где временно прекращались как вылеты, так и приёмы самолётов.