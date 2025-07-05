Ещё два российских аэропорта приостановили работу
Росавиация заявила об остановке вылетов самолётов из Кирова и Ярославля
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Аэропорты Кирова и Ярославля временно не принимают и не отправляют рейсы. Об этом сообщает представитель Росавиации Артём Кореняко в своём телеграм-канале.
«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропортах Киров и Ярославль», — написал Кореняко.
Ранее сообщалось, что ряд российских аэропортов ввели ограничения на полёты. Минувшей ночью в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) в ночное время дважды приостанавливалось авиасообщение. Эти меры привели к задержке более 50 рейсов. Похожая ситуация наблюдалась и в Ижевске, где временно прекращались как вылеты, так и приём воздушных судов.