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5 июля, 10:22

Ещё два российских аэропорта приостановили работу

Росавиация заявила об остановке вылетов самолётов из Кирова и Ярославля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AzleenRamli

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AzleenRamli

Аэропорты Кирова и Ярославля временно не принимают и не отправляют рейсы. Об этом сообщает представитель Росавиации Артём Кореняко в своём телеграм-канале.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропортах Киров и Ярославль», — написал Кореняко.

Аэропорт Шереметьево временно приостановил вылеты рейсов
Аэропорт Шереметьево временно приостановил вылеты рейсов

Ранее сообщалось, что ряд российских аэропортов ввели ограничения на полёты. Минувшей ночью в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) в ночное время дважды приостанавливалось авиасообщение. Эти меры привели к задержке более 50 рейсов. Похожая ситуация наблюдалась и в Ижевске, где временно прекращались как вылеты, так и приём воздушных судов.

Мария Любицкая
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