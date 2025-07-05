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5 июля, 08:27

Аэропорт Шереметьево временно приостановил вылеты рейсов

Росавиация заявила об остановке вылетов самолётов из Шереметьево из-за непогоды

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

В связи с неблагоприятными погодными условиями и ограничениями в московской воздушной зоне столичный аэропорт Шереметьево временно прекратил выпуск воздушных судов. В настоящее время авиаузел продолжает принимать прибывающие рейсы, но все вылеты отложены до улучшения метеообстановки.

«В связи с ограничениями в ряде секторов московской воздушной зоны и усилением ветра в районе аэропорта Шереметьево из этой воздушной гавани временно не вылетают рейсы. Пока аэропорт работает только на приём воздушных судов», пояснил представитель Росавиации Артём Кореняко в своём телеграм-канале.

Пассажирам, чьи рейсы оказались задержаны, рекомендуется уточнять информацию о времени вылета у авиаперевозчиков.

Россиян предупредили об изменениях в рейсах столичных аэропортов
Россиян предупредили об изменениях в рейсах столичных аэропортов

Ранее сообщалось, что ряд российских аэропортов ввели ограничения на полёты. Минувшей ночью в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) в ночное время дважды приостанавливалось авиасообщение. Эти меры привели к задержке более 50 рейсов. Похожая ситуация наблюдалась и в Ижевске, где временно прекращались как вылеты, так и приём воздушных судов.

Алиса Хуссаин
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