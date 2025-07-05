Аэропорт Шереметьево временно приостановил вылеты рейсов

В связи с неблагоприятными погодными условиями и ограничениями в московской воздушной зоне столичный аэропорт Шереметьево временно прекратил выпуск воздушных судов. В настоящее время авиаузел продолжает принимать прибывающие рейсы, но все вылеты отложены до улучшения метеообстановки.

«В связи с ограничениями в ряде секторов московской воздушной зоны и усилением ветра в районе аэропорта Шереметьево из этой воздушной гавани временно не вылетают рейсы. Пока аэропорт работает только на приём воздушных судов», — пояснил представитель Росавиации Артём Кореняко в своём телеграм-канале.