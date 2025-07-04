Россияне жалуются на перебои в связи. Сбой даже у детектора отслеживания сбоев
Россияне жалуются на масштабный сбой мобильной связи и интернета
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Жители России жалуются на масштабный сбой в мобильной связи и интернете. Не работает даже сервис отслеживания сбоев «Сбой.рф».
А сервис Downdetector фиксирует, что больше всего жалоб поступает от пользователей из Пермского края, Москвы и области, Чувашии, Белгородской области.
Пока официальных заявлений о причинах неполадок не было.