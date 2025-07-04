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Регион
4 июля, 11:38

Россияне жалуются на перебои в связи. Сбой даже у детектора отслеживания сбоев

Россияне жалуются на масштабный сбой мобильной связи и интернета

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Жители России жалуются на масштабный сбой в мобильной связи и интернете. Не работает даже сервис отслеживания сбоев «Сбой.рф».

А сервис Downdetector фиксирует, что больше всего жалоб поступает от пользователей из Пермского края, Москвы и области, Чувашии, Белгородской области.

Пока официальных заявлений о причинах неполадок не было.

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При этом в ряде регионов страны вводятся временные отключения мобильного интернета. Делается это в целях безопасности на фоне участившихся атак дронов ВСУ.

Александра Вишнякова
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