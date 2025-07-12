Укрощаем Интернет: Сидоренко раскроет тайны цифровой безопасности в новом выпуске «Дайте сказать»

В свежем выпуске «Дайте сказать» глава организации «Белый интернет» и профессор МГИМО Элина Сидоренко расскажет, как защитить свои данные в Сети и почему Google игнорирует законы.

Она объяснит, что такое первый отечественный мессенджер Max, как помогает в борьбе с мошенниками «Цифровой внучок» и какие правила цифровой гигиены спасут от киберугроз. Полный выпуск «Дайте сказать» с Элиной Сидоренко смотрите по ссылке .

Max — российская цифровая платформа, объединяющая пользовательские и бизнес-сервисы. Пользователям доступны мессенджер с поддержкой аудио- и видеозвонков, чатов, голосовых сообщений, отправки крупных файлов и денежных переводов. Платформа также включает экосистему мини-приложений и чат-ботов для бизнеса. Он работает на мобильных устройствах, в десктопной версии и через веб-браузер, а также представлен во всех популярных магазинах приложений. Ранее мессенджер был внесён в реестр отечественного ПО. Правообладатель сервиса — компания «Коммуникационная платформа», входящая в структуру VK.