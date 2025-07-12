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12 июля, 08:01

Укрощаем Интернет: Сидоренко раскроет тайны цифровой безопасности в новом выпуске «Дайте сказать»

Глава «Белого интернета» Сидоренко стала гостьей нового выпуска шоу «Дайте сказать»

Обложка © Life.ru / «Дайте сказать»

Обложка © Life.ru / «Дайте сказать»

В свежем выпуске «Дайте сказать» глава организации «Белый интернет» и профессор МГИМО Элина Сидоренко расскажет, как защитить свои данные в Сети и почему Google игнорирует законы.

«Дайте сказать». Видео © Life.ru / «Дайте сказать»

Она объяснит, что такое первый отечественный мессенджер Max, как помогает в борьбе с мошенниками «Цифровой внучок» и какие правила цифровой гигиены спасут от киберугроз. Полный выпуск «Дайте сказать» с Элиной Сидоренко смотрите по ссылке.

Мошенники используют одну из функций Telegram для хищения аккаунтов
Мошенники используют одну из функций Telegram для хищения аккаунтов

Max — российская цифровая платформа, объединяющая пользовательские и бизнес-сервисы. Пользователям доступны мессенджер с поддержкой аудио- и видеозвонков, чатов, голосовых сообщений, отправки крупных файлов и денежных переводов. Платформа также включает экосистему мини-приложений и чат-ботов для бизнеса. Он работает на мобильных устройствах, в десктопной версии и через веб-браузер, а также представлен во всех популярных магазинах приложений. Ранее мессенджер был внесён в реестр отечественного ПО. Правообладатель сервиса — компания «Коммуникационная платформа», входящая в структуру VK.

Оксана Попова
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