Мошенники используют одну из функций Telegram для хищения аккаунтов

Кибермошенники активно используют функцию «Предложенные публикации» в Telegram для кражи администраторских аккаунтов. О новой преступной схеме предупредили сотрудники МВД России.

«Схема реализуется через фишинговые атаки: злоумышленники направляют владельцам каналов (преимущественно с аудиторией до 10 тыс. подписчиков) платные предложения о публикации контента, содержащие вредоносные ссылки», — сказано в посте в Telegram-канале киберполиции России.

МВД разъяснило новую тактику киберпреступников. Администраторам Telegram-каналов рассылаются «коммерческие предложения» со ссылкой, ведущей на поддельную страницу входа. Эта фишинговая страница имитирует официальный интерфейс мессенджера. Кстати, по данным ведомства, в июне текущего года зафиксирован 40-процентный рост регистраций фишинговых доменов, включающих наименования «telegram», «tg» и аналогичные.

Как только пользователь вводит свои логин и код из SMS, учётная запись полностью переходит под контроль злоумышленников, открывая им доступ к управлению каналом.

Цели аферистов разнообразны — от использования канала для проведения мошеннических кампаний и вымогательства выкупа за возвращение доступа, до присвоения средств из Stars/NFT и доступа к Fragment.com, а также распространения вредоносного или деструктивного контента.