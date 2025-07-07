Независимо от возраста и интеллекта: Раскрыта популярная схема мошенничества в Сети

Мошенники активно пользуются схемой обмана россиян через поддельные платёжные формы. Об этом сообщил депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско.

«Мошенники создают фальшивые сайты, практически неотличимые от настоящих, чтобы похитить платёжные реквизиты пользователей. Жертвы любого возраста вводят данные карт на поддельных страницах оплаты, которые напрямую попадают к злоумышленникам. Виды мошеннических схем растут. Независимо от возраста, интеллекта и уровня образования. Мы видим, как ежедневно люди сталкиваются с этой проблемой», — подчеркнул специалист в интервью РИАМО.

Чтобы обезопасить свою семью и друзей, важно донести до них одну простую истину: ни возраст, ни положение в обществе, ни прошлые заслуги не являются гарантией защиты от атак мошенников, объяснил Дениско. Напротив, эти факторы могут только подстегнуть злоумышленников к более изощрённым схемам обмана.

По словам эксперта, в настоящее время активно прорабатывается вопрос включения курсов по кибербезопасности в образовательные программы школ и университетов, чтобы снизить риск финансового мошенничества среди молодёжи. Также ведётся разработка специализированных учебных материалов по данной теме.

Депутат подчеркнул, что на занятиях ученикам будут не только рассказывать о распространённых методах, используемых мошенниками, но и в формате игровых упражнений обучать быстрому распознаванию потенциально опасных действий. Это позволит развить у них критическое мышление и навыки безопасного поведения в цифровой среде, подытожил Дениско.