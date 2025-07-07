«Эксклюзивная» услуга: В Госдуме предупредили о новом виде мошенничества от «операторов»

В России появилась новая схема телефонного мошенничества: злоумышленники звонят от имени операторов связи и предлагают протестировать «эксклюзивную» услугу. Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в беседе с Life.ru рассказал, как аферисты получают доступ к SIM-карте и чужим аккаунтам.

Злоумышленники вновь представляются операторами связи. Потенциальной жертве звонят и сообщают, что её номер был «выбран для участия в тестировании новой услуги» — например, премиального тарифа, автоматической фильтрации спама или улучшенного интернет-пакета. При этом мошенники могут ссылаться на якобы «эксклюзивные условия» или «ограниченное предложение», чтобы создать у жертвы ощущение срочности и исключительности. Антон Немкин Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия»

Депутат рассказал, что звонки могут исходить как от живых сотрудников, так и от роботов, которые вежливо разговаривают, создавая впечатление обычной рекламной кампании оператора. Уточняется, что услуга совершенно бесплатна, а тестовый период продлится 30 дней. Однако уже на этом этапе стоит насторожиться: легальные операторы редко проводят «тестирование» услуг через случайные звонки.

Для подключения услуги злоумышленники просят подтвердить согласие, попросив продиктовать код из SMS. На самом деле, пояснил чиновник, этот одноразовый пароль даёт мошенникам доступ к личному кабинету абонента и контроль над номером.

«В некоторых случаях преступники используют социальную инженерию: могут представиться «технической поддержкой» и убедить, что код нужен для «отмены ошибочного списания» или «защиты от взлома». Иногда они даже угрожают отключением номера, если жертва откажется сотрудничать», — отметил парламентарий.

Немкин подчеркнул, что последствия такого обмана могут быть серьёзными: аферисты используют доступ к номеру для обхода двухфакторной аутентификации, взлома социальных сетей, электронной почты и банковских приложений. Кроме того, они могут оформить кредиты, подключить платные подписки или перевыпустить SIM-карту.

Он напомнил, что ни один оператор или банк не запрашивает коды из SMS по телефону, поскольку это конфиденциальная информация. Депутат посоветовал при получении такого звонка сразу прерывать разговор и не передавать никаких кодов. Если остаются сомнения, лучше самостоятельно позвонить оператору по официальному номеру и уточнить информацию.