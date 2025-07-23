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Регион
23 июля, 08:24

В Крыму зафиксирована масштабная DDoS-атака на операторов связи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Badass artists

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Badass artists

На крупных операторов фиксированной связи в Крыму осуществляется масштабная DDoS-атака, сообщает Мининформ республики.

Власти предупредили, что некоторые сервисы могут быть периодически недоступны для абонентов. Сейчас технические службы принимают меры по отражению кибератаки.

Крупнейший красноярский провайдер подвергся мощной DDoS-атаке
Крупнейший красноярский провайдер подвергся мощной DDoS-атаке

А весной с DDoS-атакой, которая вызвала у его клиентов массовые сбои в работе Интернета, столкнулся российский провайдер Lovit. Жители домов застройщика ПИК несколько дней оставались без связи. Более того, из-за отключившихся домофонов люди не могли попасть в квартиры.

Александра Вишнякова
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