В Крыму зафиксирована масштабная DDoS-атака на операторов связи

На крупных операторов фиксированной связи в Крыму осуществляется масштабная DDoS-атака, сообщает Мининформ республики.

Власти предупредили, что некоторые сервисы могут быть периодически недоступны для абонентов. Сейчас технические службы принимают меры по отражению кибератаки.