В Крыму зафиксирована масштабная DDoS-атака на операторов связи
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На крупных операторов фиксированной связи в Крыму осуществляется масштабная DDoS-атака, сообщает Мининформ республики.
Власти предупредили, что некоторые сервисы могут быть периодически недоступны для абонентов. Сейчас технические службы принимают меры по отражению кибератаки.
А весной с DDoS-атакой, которая вызвала у его клиентов массовые сбои в работе Интернета, столкнулся российский провайдер Lovit. Жители домов застройщика ПИК несколько дней оставались без связи. Более того, из-за отключившихся домофонов люди не могли попасть в квартиры.