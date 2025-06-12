Крупнейший красноярский провайдер подвергся мощной DDoS-атаке

В ночь на 12 июня на крупнейшего интернет-провайдера Красноярска — «Орион телеком» — была совершена масштабная DDoS-атака. Об этом сообщили в Telegram-канале оператора.

«Сегодня ночью сетевая и серверная инфраструктура компании «Орион телеком» подверглась мощной DDoS-атаке — это одна из форм кибератак, при которой злоумышленники перегружают системы оператора огромным числом запросов, нарушая работу сервисов», — говорится в сообщении.

В результате перегрузки была приостановлена работа ключевых сервисов, включая доступ к интернету. Специалисты «Орион телеком» ведут мониторинг, блокируют вредоносный трафик, корректируют фильтры и усиливают ресурсы защиты. Однако восстановление будет завершено в течение текущего дня.