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Регион
29 мая, 18:47

ФАС проверит провайдера АСВТ после отключения связи в московских ЖК

ФАС России. Обложка © ФАС России

ФАС России. Обложка © ФАС России

Федеральная антимонопольная служба начнёт проверку из-за жалоб жильцов жилых комплексов на ограничения доступа к другим операторам связи. Эти жалобы касаются провайдера АСВТ.

«ФАС России проведёт проверку в связи с информацией, распространившейся в СМИ, и поступающими жалобами от жильцов ЖК, где работает интернет-провайдер «АСВТ», — сообщили в службе.

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Как сообщал в Life.ru, 28 мая десятки тысяч абонентов оператора АСВТ в Московском регионе снова остались без Интернета. Сбои начались около 8:10 утра и затронули множество крупных жилых комплексов. В магазинах перестали работать банковские терминалы. Домофоны функционировали только в ручном режиме. В АСВТ объяснили сбой DDoS-атакой с зарубежных серверов.

Лия Мурадьян
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