ФАС проверит провайдера АСВТ после отключения связи в московских ЖК

«ФАС России проведёт проверку в связи с информацией, распространившейся в СМИ, и поступающими жалобами от жильцов ЖК, где работает интернет-провайдер «АСВТ», — сообщили в службе.

Отброшенные в «каменный век» россияне пожаловались в ФАС на вторые сутки без Интернета

Отброшенные в «каменный век» россияне пожаловались в ФАС на вторые сутки без Интернета

Как сообщал в Life.ru, 28 мая десятки тысяч абонентов оператора АСВТ в Московском регионе снова остались без Интернета. Сбои начались около 8:10 утра и затронули множество крупных жилых комплексов. В магазинах перестали работать банковские терминалы. Домофоны функционировали только в ручном режиме. В АСВТ объяснили сбой DDoS-атакой с зарубежных серверов.