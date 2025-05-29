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Регион
29 мая, 13:05

Отброшенные в «каменный век» россияне пожаловались в ФАС на вторые сутки без Интернета

SHOT: Жильцы ЖК Москвы и Подмосковья пожаловались в ФАС на отсутствие Интернета

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Жители московских и подмосковных жилых комплексов обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) из-за того, что уже второй день остаются без Интернета из-за DDoS-атак на провайдера АСВТ. Жильцы обвиняют оператора в монополизме, сообщает Telegram-канал SHOT.

Недовольные жильцы не знают чем себя занять уже второй день. Интернета нет, а в магазин сходить невозможно — терминалы не работают. «Каменный век» знатно надоел абонентам и они обратились в ФАС, заявив, что из-за провайдера страдает ряд ЖК. Жильцы требуют провести проверку на предмет антимонопольных нарушений и подключить других провайдеров на данной территории.

В РКН сообщили, что DDoS-атака на провайдера продолжается, и с оператором активно работают, специалисты помогают находить и блокировать вредоносный трафик.

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Напомним, что проблемы начали возникать ещё в восемь утра 28 мая. Проблема затронула ряд крупных жилых комплексов, включая «ЖК Рассказово 2.0», «Новые Ватутинки» и «Датский квартал», «Рихард», «Героев», «Западное Кунцево», «Первый Ленинградский» и «Новое Тушино». Сейчас у людей нет возможности воспользоваться стриминговыми сервисами, онлайн-платежами и другими цифровыми услугами.

Наталья Афонина
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