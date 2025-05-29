Отброшенные в «каменный век» россияне пожаловались в ФАС на вторые сутки без Интернета

Жители московских и подмосковных жилых комплексов обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) из-за того, что уже второй день остаются без Интернета из-за DDoS-атак на провайдера АСВТ. Жильцы обвиняют оператора в монополизме, сообщает Telegram-канал SHOT.

Недовольные жильцы не знают чем себя занять уже второй день. Интернета нет, а в магазин сходить невозможно — терминалы не работают. «Каменный век» знатно надоел абонентам и они обратились в ФАС, заявив, что из-за провайдера страдает ряд ЖК. Жильцы требуют провести проверку на предмет антимонопольных нарушений и подключить других провайдеров на данной территории.

В РКН сообщили, что DDoS-атака на провайдера продолжается, и с оператором активно работают, специалисты помогают находить и блокировать вредоносный трафик.