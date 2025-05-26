Мишустин заявил, что Россия по скорости Интернета заметно обгоняет Европу

На стратегической сессии, посвящённой развитию телекоммуникаций, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что скорость домашнего интернета в России значительно превосходит показатели ряда стран еврозоны.

По его словам, услугами широкополосного доступа пользуются уже 39 миллионов абонентов, причём большинство из них подключены к сетям со скоростью не менее 100 мегабит в секунду, что, как отметили эксперты, заметно опережает европейские стандарты.