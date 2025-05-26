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Регион
26 мая, 13:07

Мишустин заявил, что Россия по скорости Интернета заметно обгоняет Европу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fit Ztudio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fit Ztudio

На стратегической сессии, посвящённой развитию телекоммуникаций, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что скорость домашнего интернета в России значительно превосходит показатели ряда стран еврозоны.

По его словам, услугами широкополосного доступа пользуются уже 39 миллионов абонентов, причём большинство из них подключены к сетям со скоростью не менее 100 мегабит в секунду, что, как отметили эксперты, заметно опережает европейские стандарты.

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А ранее завершилась масштабная модернизация и рефарминг мобильной сети в столице. Инженеры за год работы усовершенствовали несколько тысяч базовых станций, внедрили новые технологии и собственные разработки на территории города в пределах МКАД.

Оксана Попова
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