Мишустин заявил, что Россия по скорости Интернета заметно обгоняет Европу
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На стратегической сессии, посвящённой развитию телекоммуникаций, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что скорость домашнего интернета в России значительно превосходит показатели ряда стран еврозоны.
По его словам, услугами широкополосного доступа пользуются уже 39 миллионов абонентов, причём большинство из них подключены к сетям со скоростью не менее 100 мегабит в секунду, что, как отметили эксперты, заметно опережает европейские стандарты.
А ранее завершилась масштабная модернизация и рефарминг мобильной сети в столице. Инженеры за год работы усовершенствовали несколько тысяч базовых станций, внедрили новые технологии и собственные разработки на территории города в пределах МКАД.