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Регион
28 мая, 13:51

Не опять, а снова: В Москве сразу в нескольких крупных ЖК отвалился Интернет

Тысячи абонентов оператора АСВТ в Москве и области остались без Интернета

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Десятки тысяч абонентов оператора АСВТ в столичном регионе остались без доступа в Интернет, сообщает SHOT. Сбои начались около 8:10 утра и затронули ряд крупных жилых комплексов, включая «ЖК Рассказово 2.0», «Новые Ватутинки» и «Датский квартал», «Рихард», «Героев», «Западное Кунцево», «Первый Ленинградский» и «Новое Тушино».

Тысячи абонентов оператора АСВТ в Московской области остались без Интернета. Видео © SHOT

Жители сообщают о невозможности пользоваться стриминговыми сервисами, онлайн-платежами и другими цифровыми услугами. В магазинах перестали работать банковские терминалы, а домофоны функционируют только в режиме механического открытия. Особые неудобства вызывает отсутствие доступа к IP-телефонии.

В АСВТ заявили, что причиной сбоя стала DDoS-атака с зарубежных серверов. Компания пока не может назвать точные сроки восстановления работы. Как пояснили в организации, даже служба технической поддержки временно недоступна из-за зависимости всех систем от интернет-соединения.

Во Владимирской области объяснили причину сбоев в работе мобильного интернета
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Ранее Life.ru сообщал, что российский провайдер Lovit оставил жильцов «ПИК» без связи с внешним миром. В расположенных в домах магазинах из-за сбоя не функционировали кассы, а люди не могли попасть в свои квартиры из-за отключения домофонов. Причиной проблемы стала DDoS-атака.

Александра Мышляева
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