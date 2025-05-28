Не опять, а снова: В Москве сразу в нескольких крупных ЖК отвалился Интернет
Тысячи абонентов оператора АСВТ в Москве и области остались без Интернета
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio
Десятки тысяч абонентов оператора АСВТ в столичном регионе остались без доступа в Интернет, сообщает SHOT. Сбои начались около 8:10 утра и затронули ряд крупных жилых комплексов, включая «ЖК Рассказово 2.0», «Новые Ватутинки» и «Датский квартал», «Рихард», «Героев», «Западное Кунцево», «Первый Ленинградский» и «Новое Тушино».
Тысячи абонентов оператора АСВТ в Московской области остались без Интернета. Видео © SHOT
Жители сообщают о невозможности пользоваться стриминговыми сервисами, онлайн-платежами и другими цифровыми услугами. В магазинах перестали работать банковские терминалы, а домофоны функционируют только в режиме механического открытия. Особые неудобства вызывает отсутствие доступа к IP-телефонии.
В АСВТ заявили, что причиной сбоя стала DDoS-атака с зарубежных серверов. Компания пока не может назвать точные сроки восстановления работы. Как пояснили в организации, даже служба технической поддержки временно недоступна из-за зависимости всех систем от интернет-соединения.
Ранее Life.ru сообщал, что российский провайдер Lovit оставил жильцов «ПИК» без связи с внешним миром. В расположенных в домах магазинах из-за сбоя не функционировали кассы, а люди не могли попасть в свои квартиры из-за отключения домофонов. Причиной проблемы стала DDoS-атака.