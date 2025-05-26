Во Владимирской области объяснили причину сбоев в работе мобильного интернета

Во Владимирской области отмечаются перебои в работе мобильного интернета. Это произошло из-за угроз атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Вчера во второй половине дня и сегодня с самого утра в отдельных территориях Владимирской области снова наблюдаются сбои в работе мобильного интернета. Напоминаем, что ограничения вызваны опасностью возможной атаки БПЛА», — говорится в сообщении.