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Регион
26 мая, 12:27

Во Владимирской области объяснили причину сбоев в работе мобильного интернета

Отключение мобильного интернета во Владимирской области объяснили угрозой БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MAYA LAB

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MAYA LAB

Во Владимирской области отмечаются перебои в работе мобильного интернета. Это произошло из-за угроз атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Вчера во второй половине дня и сегодня с самого утра в отдельных территориях Владимирской области снова наблюдаются сбои в работе мобильного интернета. Напоминаем, что ограничения вызваны опасностью возможной атаки БПЛА», — говорится в сообщении.

Власти рекомендовали жителям региона пользоваться Wi-Fi, а также иметь при себе наличные, так как терминалы могут не принимать банковские карты. Кроме того, гражданам порекомендовали заранее планировать свои маршруты с учётом возможных навигационных проблем.

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Отключение интернета во Владимирской области происходит далеко не первый раз. Так, 21 мая, в регионе уже прибегали к подобным мерам. К слову, только за прошедшие сутки над регионами РФ были сбиты почти 150 беспилотников.

Мария Любицкая
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