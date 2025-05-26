Во Владимирской области объяснили причину сбоев в работе мобильного интернета
Отключение мобильного интернета во Владимирской области объяснили угрозой БПЛА
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Во Владимирской области отмечаются перебои в работе мобильного интернета. Это произошло из-за угроз атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Вчера во второй половине дня и сегодня с самого утра в отдельных территориях Владимирской области снова наблюдаются сбои в работе мобильного интернета. Напоминаем, что ограничения вызваны опасностью возможной атаки БПЛА», — говорится в сообщении.
Власти рекомендовали жителям региона пользоваться Wi-Fi, а также иметь при себе наличные, так как терминалы могут не принимать банковские карты. Кроме того, гражданам порекомендовали заранее планировать свои маршруты с учётом возможных навигационных проблем.
Отключение интернета во Владимирской области происходит далеко не первый раз. Так, 21 мая, в регионе уже прибегали к подобным мерам. К слову, только за прошедшие сутки над регионами РФ были сбиты почти 150 беспилотников.