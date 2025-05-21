Владимирская область вслед за Тульской отключила мобильный интернет

В целях обеспечения безопасности жителей, правительство Владимирской области приняло решение о временной приостановке работы мобильного интернета. Об этом региональные власти сообщили сегодня через свою пресс-службу.

Данная мера вызвана потенциальной угрозой, исходящей от беспилотных летательных аппаратов. Ограничения вводятся на протяжении всего текущего дня и будут действовать до получения дальнейших указаний.

При этом доступ к глобальной сети через проводное подключение и беспроводные WI-FI-сети сохраняется без изменений. Домашний интернет и корпоративные сети продолжают функционировать в привычном режиме, обеспечивая бесперебойную связь для населения и организаций.