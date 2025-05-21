Владимирская область вслед за Тульской отключила мобильный интернет
Власти Владимирской области отключили мобильный интернет у пользователей
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В целях обеспечения безопасности жителей, правительство Владимирской области приняло решение о временной приостановке работы мобильного интернета. Об этом региональные власти сообщили сегодня через свою пресс-службу.
Данная мера вызвана потенциальной угрозой, исходящей от беспилотных летательных аппаратов. Ограничения вводятся на протяжении всего текущего дня и будут действовать до получения дальнейших указаний.
При этом доступ к глобальной сети через проводное подключение и беспроводные WI-FI-сети сохраняется без изменений. Домашний интернет и корпоративные сети продолжают функционировать в привычном режиме, обеспечивая бесперебойную связь для населения и организаций.
Ранее Life.ru рассказывал, что мобильный интернет также был отключен властями в Тульской области. Губернатор региона Миляев сообщил, что меры направлены на обеспечение безопасности жителей в связи с угрозой БПЛА.