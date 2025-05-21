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Регион
21 мая, 14:02

В Тульской области отключили мобильный интернет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TippaPatt

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TippaPatt

В Тульской области отключили мобильный интернет. Как пояснил губернатор Дмитрий Миляев, такие меры приняты для обеспечения безопасности жителей региона.

«Вражеские воздушные атаки не прекращаются. Только за прошедшие сутки ПВО сбила более 80 беспилотников в разных регионах страны», — написал Миляев у себя в телеграм-канле, отметив, что стационарный Интернет и Wi-Fi в регионе работают как обычно.

За прошедшую ночь расчёты ПВО ликвидировали 127 вражеских беспилотников над регионами РФ
За прошедшую ночь расчёты ПВО ликвидировали 127 вражеских беспилотников над регионами РФ

Ранее Life.ru сообщал, что жители Московской, Липецкой и Владимирской областей сообщили о перебоях с мобильным интернетом. Власти Липецкой области пояснили, что ограничения связаны с деятельностью военных и введены в целях безопасности. При этом домашний интернет и доступ к сети через Wi-Fi продолжают работать в штатном режиме.

Александра Мышляева
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