В Тульской области отключили мобильный интернет. Как пояснил губернатор Дмитрий Миляев, такие меры приняты для обеспечения безопасности жителей региона.

«Вражеские воздушные атаки не прекращаются. Только за прошедшие сутки ПВО сбила более 80 беспилотников в разных регионах страны», — написал Миляев у себя в телеграм-канле, отметив, что стационарный Интернет и Wi-Fi в регионе работают как обычно.