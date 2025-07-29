В Свердловской области временно ограничили мобильный интернет

Работа мобильного интернета в Свердловской области временно ограничена. Такое решение принято в рамках усиления мер безопасности, сообщили в региональной антитеррористической комиссии.

Жителям рекомендуют по возможности переходить на проводное подключение или использовать Wi-Fi. Также местные власти советуют заранее прокладывать маршруты и загружать офлайн-карты для навигации, чтобы избежать сбоев в пути.