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Регион
29 июля, 09:05

В Свердловской области временно ограничили мобильный интернет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Работа мобильного интернета в Свердловской области временно ограничена. Такое решение принято в рамках усиления мер безопасности, сообщили в региональной антитеррористической комиссии.

Жителям рекомендуют по возможности переходить на проводное подключение или использовать Wi-Fi. Также местные власти советуют заранее прокладывать маршруты и загружать офлайн-карты для навигации, чтобы избежать сбоев в пути.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Минцифры разрабатывает единые правила отключения мобильного интернета. На текущий момент поток запросов на отключение связи от различных ведомств порождает неразбериху в работе операторов, приводя к случайным ограничениям и ухудшению качества обслуживания для абонентов.

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Мария Любицкая
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