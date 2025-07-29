Снимаем наличные: В Госдуме объяснили, как оплачивать товары при перебоях связи

Существующие временные ограничения в связи с перебоями связи в российских регионах важно воспринимать как необходимость для работы во время угрозы ракетной атаки или удара беспилотника. Об этом Life.ru сказал депутат Государственной думы, председатель Комитета по промышленности и торговли Владимир Гутенёв.

По его словам, вопросы безопасности должны быть приоритетом. А проблем в том, чтобы иметь при себе наличные на подобный случай, парламентарий не видит.

Ограничение или отключение интернета — необходимая мера, поскольку есть объекты критической инфраструктуры, вывод из строя которых может иметь серьёзные последствия. Понятно, что мы привыкли к возможности оплачивать покупки картой или через смартфон, всегда работает связь, но сейчас важно воспринимать временные ограничения как необходимость. Ничего страшного в том, чтобы иметь при себе наличные — это не меняет ситуацию кардинально. Владимир Гутенёв Государственной думы, председатель Комитета по промышленности и торговли

Безопасность в нынешних условиях стоит на первом месте, подчеркнул Гутенёв. Ведь последствия пренебрежения мерами могут быть очень серьёзными. А проблемы со снятием наличных в банкоматах возникают временно. Депутат посоветовал снимать крупную сумму за один раз, если это необходимо, и иметь деньги для оплаты товаров в магазине всегда.

Парламентарий подчеркнул, что неудобства в нынешнее время присутствуют, однако к ним нужно адаптироваться и выработать алгоритм поведения. Стране необходимо для начала снизить угрозу применения беспилотников или других опасных технологий, добавил он.