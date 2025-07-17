«Угроза очевидна»: В Кремле объяснил необходимость отключения мобильного интернета
Песков заявил, что отключения мобильного интернета в России оправданы
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Отключения мобильного интернета в различных регионах России, включая отдалённые от линии боевого соприкосновения районы, становятся оправданной мерой. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Все, что связано с безопасностью, и всё, что связано с обеспечением безопасности граждан, все оправданно. И всё является приоритетом. Угроза существует, угроза очевидна», — заявил Песков.
Пресс-секретарь подчеркнул, что ограничения принимаются в связи с действиями и сущностью киевского режима, который носит «понятный характер». Из-за этого приходится принимать соответсвующие меры.
Напомним, что в Минцифры уже разрабатывает единые правила отключения мобильного интернета. Проблема массовых сбоев связи особенно актуальна во время крупных мероприятий, таких как День Победы или ПМЭФ, а также при отражении атак БПЛА. В рамках предлагаемого решения планируется создать единый координирующий орган и разработать специализированную ИТ-систему.