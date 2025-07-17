Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июля, 10:06

«Угроза очевидна»: В Кремле объяснил необходимость отключения мобильного интернета

Песков заявил, что отключения мобильного интернета в России оправданы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Отключения мобильного интернета в различных регионах России, включая отдалённые от линии боевого соприкосновения районы, становятся оправданной мерой. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Все, что связано с безопасностью, и всё, что связано с обеспечением безопасности граждан, все оправданно. И всё является приоритетом. Угроза существует, угроза очевидна», — заявил Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что ограничения принимаются в связи с действиями и сущностью киевского режима, который носит «понятный характер». Из-за этого приходится принимать соответсвующие меры.

Глава ИТ-комитета Госдумы поддержал создание ассоциации интернет-СМИ
Глава ИТ-комитета Госдумы поддержал создание ассоциации интернет-СМИ

Напомним, что в Минцифры уже разрабатывает единые правила отключения мобильного интернета. Проблема массовых сбоев связи особенно актуальна во время крупных мероприятий, таких как День Победы или ПМЭФ, а также при отражении атак БПЛА. В рамках предлагаемого решения планируется создать единый координирующий орган и разработать специализированную ИТ-систему.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar