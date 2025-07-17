«Угроза очевидна»: В Кремле объяснил необходимость отключения мобильного интернета

Отключения мобильного интернета в различных регионах России, включая отдалённые от линии боевого соприкосновения районы, становятся оправданной мерой. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Все, что связано с безопасностью, и всё, что связано с обеспечением безопасности граждан, все оправданно. И всё является приоритетом. Угроза существует, угроза очевидна», — заявил Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что ограничения принимаются в связи с действиями и сущностью киевского режима, который носит «понятный характер». Из-за этого приходится принимать соответсвующие меры.