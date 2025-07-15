Глава ИТ-комитета Госдумы поддержал создание ассоциации интернет-СМИ

Депутат Госдумы Сергей Боярский провёл совещание с представителями крупнейших российских интернет-СМИ, в ходе которого обсуждались инициативы по укреплению позиций отрасли и расширению присутствия на новых цифровых платформах.

«Провели сегодня совещание с представителями крупнейших российских интернет-СМИ. Коллеги откровенно делились со мной проблемами и вызовами, которые актуальны сегодня для индустрии сетевых медиа, а также озвучили ряд интересных предложений и инициатив. Мы на площадке ИТ-комитета всегда готовы выслушать их и поспособствовать решению проблем», — сообщил Боярский.

Одной из ключевых тем стало создание специализированной ассоциации, которая могла бы представлять интересы интернет-СМИ, аккумулировать проблемы отрасли и выстраивать диалог с регуляторами.

«Идею поддерживаю, надеюсь, что она будет реализована, и обязательно планирую контактировать с такой структурой при её возникновении», — отметил депутат.

Также участники встречи предложили масштабировать контент отечественных доверенных СМИ на новые востребованные у россиян площадки — например, маркетплейсы и развлекательные сервисы. По их мнению, это можно реализовать через проверенные новостные агрегаторы, что особенно актуально на фоне роста дезинформации.

Отдельное внимание было уделено запуску каналов в российском мессенджере MAX.

«Собравшиеся заявили о готовности помочь новой российской площадке в развитии этого важного направления», — подчеркнул Боярский.