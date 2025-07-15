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Регион
15 июля, 16:05

СМИ против ИИ: Российских журналистов хотят защитить от цифрового плагиата

Боярский призвал к регулированию использования медиа-контента в обучении ИИ

Обложка © Telegram / Сергей Боярский

Обложка © Telegram / Сергей Боярский

Вопрос нормативного регулирования взаимодействия СМИ и генеративного искусственного интеллекта стал одной из центральных тем встречи депутата Госдумы Сергея Боярского с представителями интернет-СМИ.

По словам парламентария, профессиональные редакции тратят значительные ресурсы на создание качественного контента, который затем может использоваться ИИ-моделями без согласия и компенсации.

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«Считаю особенно важным обратить внимание на нормативное регулирование взаимодействия СМИ и генеративного ИИ. Зачастую контент, созданный профессиональными коллективами сетевых изданий и благодаря немалым ресурсам, становится бесплатным «топливом» для развития ИИ-ресурсов. Эта ситуация не урегулирована законом», — заявил Боярский.

Участники совещания также отметили растущую зависимость отрасли от алгоритмов платформ и отток аудитории с сайтов на сторонние ресурсы. Обсуждались инициативы по защите интересов СМИ и разработке единых стандартов измерения охватов — такой счётчик сейчас разрабатывают Mediascope и VK, и есть предложение сделать его отраслевым стандартом.

По итогам встречи стороны договорились продолжить диалог и провести серию профильных совещаний с участием регуляторов, агрегаторов и экспертов.

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Алексей Берковиц
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