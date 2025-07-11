«Кошмарят даже детсады»: Депутат обратился в Генпрокуратуру из-за исков за фото кубиков

Глава комитета по информационной политике Сергей Боярский направил обращения в правоохранительные органы с просьбой проверить возможные мошеннические схемы с исками о нарушении авторских прав на фотографии. Об этом депутат сообщил в своём телеграм-канале.

Боярский заявил, что его командой собрана серьёзная доказательная база по делам о компаниях, которые, преследуют СМИ и даже государственные учреждения, включая детские сады, с исками о якобы нарушенных авторских правах. Он выразил недоумение, как можно подавать иски к детским садам за фотографии обычных предметов вроде кубиков или шариков.

Боярский направил запросы генпрокурору Игорю Краснову, министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и председателю Высшей квалификационной коллегии судей Николаю Тимошину. В документах подчёркивается, что истцы часто предоставляют лишь нотариальные протоколы осмотра доказательств, на основании которых суды признают их правообладателями.

Особое внимание уделяется деятельности трех компаний — ООО «Восьмая заповедь», ООО «Пейзаж» и ООО «Ю1». По данным РИА «Новости», эти организации подали около 8 тысяч идентичных исков на общую сумму свыше 870 миллионов рублей. Боярский настаивает на необходимости тщательной проверки этой судебной практики.