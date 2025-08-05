Операторы сотовой связи объяснили, почему не приходят СМС от банков
РБК: Из-за закона о рассылках россияне лишились СМС с кодами от банков
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Мобильные операторы начали блокировать сообщения от банков и онлайн-сервисов после вступления в силу закона об ограничении СМС-рассылок. В том числе — коды подтверждения, без которых не получится войти в приложение или оплатить покупку. Об этом РБК сообщили в «МегаФоне», «ВымпелКоме» (бренд «Билайн») и «Т2 РТК Холдинге» (бренд Т2).
«При получении заявки мы обязаны прекратить доставку любых СМС-рассылок, в том числе с коротких номеров или текстовых альфа-имен», — уточнили в «Мегафоне».
Как сообщили в пресс-службах «МегаФона», «Билайна» и Т2, они просто выполняют нормы обновлённого закона «О связи». А он определяет любую СМС-рассылку, не поступающую от обычных номеров, как потенциально нежелательную — если абонент отказался от получения таких сообщений. В «Теле2» уточнили, что сделать исключение можно только для сообщений от госорганов, страховых, фондов и «Роскосмоса».
Всё остальное — включая уведомления из банков, маркетплейсов и служб доставки — может быть заблокировано при подаче заявления на отказ от рассылок. Операторы принимают такую заявку через офис или мобильное приложение, при этом обязаны предупредить клиента о последствиях: пропадут авторизационные, транзакционные и другие важные сообщения.
Напомним, что закон, вступивший в силу 1 августа 2025 года, был принят с целью повысить цифровой комфорт россиян и сократить количество спама минимум вдвое. Массовые рассылки часто используются мошенниками для распространения фальшивых компенсаций и вредоносных ссылок. Новый порядок позволит сделать такие схемы менее эффективными и обезопасить пользователей.