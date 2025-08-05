Операторы сотовой связи объяснили, почему не приходят СМС от банков

Мобильные операторы начали блокировать сообщения от банков и онлайн-сервисов после вступления в силу закона об ограничении СМС-рассылок. В том числе — коды подтверждения, без которых не получится войти в приложение или оплатить покупку. Об этом РБК сообщили в «МегаФоне», «ВымпелКоме» (бренд «Билайн») и «Т2 РТК Холдинге» (бренд Т2).

«При получении заявки мы обязаны прекратить доставку любых СМС-рассылок, в том числе с коротких номеров или текстовых альфа-имен», — уточнили в «Мегафоне».

Как сообщили в пресс-службах «МегаФона», «Билайна» и Т2, они просто выполняют нормы обновлённого закона «О связи». А он определяет любую СМС-рассылку, не поступающую от обычных номеров, как потенциально нежелательную — если абонент отказался от получения таких сообщений. В «Теле2» уточнили, что сделать исключение можно только для сообщений от госорганов, страховых, фондов и «Роскосмоса».