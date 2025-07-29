В Госдуме напомнили, когда россияне смогут запретить массовые рассылки

С 1 августа 2025 года в России вступит в силу новый закон, который предоставит гражданам право отказываться от получения нежелательных массовых рассылок. Как сообщил член Комитета ГД по информационной политике, координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин, это решение значительно повысит цифровой комфорт россиян и позволит сократить количество спама минимум вдвое.

Согласно новому порядку, пользователи смогут отказаться от рассылок через личный кабинет у своего оператора связи или в его мобильном приложении. Депутат Немкин подчеркнул, что массовые рассылки часто используются мошенниками для распространения фальшивых компенсаций, поддельных услуг или вредоносных ссылок. Новый закон призван сделать такие мошеннические схемы менее массовыми и эффективными.

Парламентарий также рассказал о дальнейших планах по усилению защиты граждан от навязчивых коммуникаций. С сентября 2025 года будет введён запрет на массовые обзвоны без согласия абонента. Кроме того, до конца текущего года на портале Госуслуг появится специальный сервис, через который можно будет пожаловаться на нарушения, и операторы связи будут законодательно обязаны прекращать рассылку по заявлению абонента, сообщает РИА «Новости».

По мнению Немкина, эти нововведения станут важным шагом к формированию полноценной системы управления цифровыми согласиями. В будущем каждый пользователь сможет самостоятельно определять, кто имеет право обращаться к нему в электронном виде, что особенно актуально в условиях растущего количества киберугроз