Холодные звонки и горячие схемы: Раскрыта иерархия украинских мошенников

Украинские мошеннические колл-центры действуют по строгой иерархии, выяснило РИА «Новости». Данные об этом предоставило подпольное движение Stop Grave, внедрившееся в одну из преступных группировок в Одессе.

Низшее звено иерархии составляют сотрудники «холодного обзвона», которых набирают через сайты объявлений. Им предписано консультироваться с опытными коллегами, если возникают сложности. Если жертва пытается прервать разговор, её переключают на «клоузера», представляя его старшим специалистом или сотрудником безопасности.

«После того, как дал отказ, кидаем на руководителя техотдела (опытного холодника) чтобы он дожал», — указано в инструкции.

О результатах звонка рядовые мошенники узнают только в случае успешного обмана. Им также запрещено задавать старшим коллегам вопросы о ходе или итогах переговоров.