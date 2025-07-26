Холодные звонки и горячие схемы: Раскрыта иерархия украинских мошенников
Мошенники из колл-центров Украины действуют в рамках иерархии
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Украинские мошеннические колл-центры действуют по строгой иерархии, выяснило РИА «Новости». Данные об этом предоставило подпольное движение Stop Grave, внедрившееся в одну из преступных группировок в Одессе.
Низшее звено иерархии составляют сотрудники «холодного обзвона», которых набирают через сайты объявлений. Им предписано консультироваться с опытными коллегами, если возникают сложности. Если жертва пытается прервать разговор, её переключают на «клоузера», представляя его старшим специалистом или сотрудником безопасности.
«После того, как дал отказ, кидаем на руководителя техотдела (опытного холодника) чтобы он дожал», — указано в инструкции.
О результатах звонка рядовые мошенники узнают только в случае успешного обмана. Им также запрещено задавать старшим коллегам вопросы о ходе или итогах переговоров.
Ранее в МВД рассказали, что если вы случайно сообщили мошенникам свои личные данные, у вас есть «золотой час», чтобы минимизировать ущерб. Срочно обновите все пароли и коды доступа к банковским сервисам, заблокируйте карты и счета. Немедленно обратитесь в банк по официальным телефонам или через приложение, чтобы сообщить о подозрительных действиях, заблокировать счета и перевыпустить карты.