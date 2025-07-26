Фишинг от «Госуслуг»: Россиян предупредили о рассылке фейковых писем от мошенников

Мошенники начали рассылать фальшивые письма, которые выдают за уведомления от «Госуслуг». В таких сообщениях говорится о входе в аккаунт с незнакомого устройства. Об этом рассказал Даниил Бориславский, директор по продукту в области информационной безопасности компании «Контур.Эгида», пишет РИА «Новости».

«За последние недели мы зафиксировали всплеск сообщений от пользователей о фишинговых письмах, которые внешне почти неотличимы от настоящих уведомлений «Госуслуг». В них говорится о входе в аккаунт с подозрительного местоположения, например, из Мариуполя. Приводятся технические детали: дата, время, IP, браузер. Все выглядит правдоподобно, как если бы это было реальное письмо от портала», — отметил эксперт.

В письмах также указан номер «горячей линии», на который пользователей призывают позвонить. Если жертва связывается с мошенниками, они используют известные схемы, запрашивая код из смс-сообщения. Это позволяет им получить доступ к аккаунту россиянина.

Бориславский подчеркнул, что такие письма нацелены на создание паники у пользователей, которые могут действовать необдуманно. Он настоятельно рекомендовал не звонить по указанным номерам и помечать подобные сообщения как спам.