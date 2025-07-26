Фишинг от «Госуслуг»: Россиян предупредили о рассылке фейковых писем от мошенников
Киберэксперт Бориславский: Мошенники присылают фейковые письма с Госуслуг
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Мошенники начали рассылать фальшивые письма, которые выдают за уведомления от «Госуслуг». В таких сообщениях говорится о входе в аккаунт с незнакомого устройства. Об этом рассказал Даниил Бориславский, директор по продукту в области информационной безопасности компании «Контур.Эгида», пишет РИА «Новости».
«За последние недели мы зафиксировали всплеск сообщений от пользователей о фишинговых письмах, которые внешне почти неотличимы от настоящих уведомлений «Госуслуг». В них говорится о входе в аккаунт с подозрительного местоположения, например, из Мариуполя. Приводятся технические детали: дата, время, IP, браузер. Все выглядит правдоподобно, как если бы это было реальное письмо от портала», — отметил эксперт.
В письмах также указан номер «горячей линии», на который пользователей призывают позвонить. Если жертва связывается с мошенниками, они используют известные схемы, запрашивая код из смс-сообщения. Это позволяет им получить доступ к аккаунту россиянина.
Бориславский подчеркнул, что такие письма нацелены на создание паники у пользователей, которые могут действовать необдуманно. Он настоятельно рекомендовал не звонить по указанным номерам и помечать подобные сообщения как спам.
Ранее Life.ru писал о новой мошеннической схеме, аферисты звонят пожилым людям, представляясь сотрудниками Социального фонда или госструктур, и предлагают «бесплатные» путёвки в санатории. Они убедительно имитируют госслужащих, иногда даже показывают поддельные документы. Их цель — выманить конфиденциальные данные: паспортные данные, СНИЛС, банковские реквизиты и коды из SMS, якобы для оформления путёвки. В отдельных случаях могут потребовать оплату «страхового взноса» или «транспортных расходов».