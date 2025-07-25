Пенсионеров предупредили о новой схеме развода с бесплатными путёвками в санаторий

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин предупредил россиян о новой мошеннической схеме, нацеленной на пенсионеров. Злоумышленники звонят пожилым людям, представляясь сотрудниками Социального фонда или других госструктур, и предлагают бесплатные путёвки в санатории.

«Злоумышленники используют отработанную схему: представляются сотрудниками соцслужб, убедительно копируя манеру общения госслужащих, а в некоторых случаях — представляют документы, подтверждающие право на льготу», — подчеркнул парламентарий в беседе с RT.

Схема обмана проста: пенсионеру сообщают о якобы положенной ему льготной путёвке в рамках государственной поддержки. Для оформления «документов» мошенники выманивают у жертвы конфиденциальные данные, такие как паспортные данные, СНИЛС, банковские реквизиты и коды из SMS. В более сложных случаях аферисты могут потребовать оплатить «страховой взнос» или «транспортные расходы».

Получив деньги или личную информацию, мошенники исчезают, лишая пенсионеров и отдыха, и зачастую значительной части накоплений, подчеркнул депутат. Немкин акцентировал внимание на том, что представители Соцфонда не предлагают путёвки по телефону. Льготные путёвки существуют, но оформляются только при личном визите в органы соцзащиты.

Парламентарий призвал граждан ни в коем случае не сообщать личные данные незнакомцам, особенно SMS-коды. При сомнениях в подлинности звонка следует прервать разговор и перезвонить в Соцфонд по номеру, указанному на официальном сайте.