Пенсионеров предупредили о новой схеме развода с бесплатными путёвками в санаторий
Депутат Немкин: Мошенники предлагают пенсионерам бесплатные путёвки в санаторий
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Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин предупредил россиян о новой мошеннической схеме, нацеленной на пенсионеров. Злоумышленники звонят пожилым людям, представляясь сотрудниками Социального фонда или других госструктур, и предлагают бесплатные путёвки в санатории.
«Злоумышленники используют отработанную схему: представляются сотрудниками соцслужб, убедительно копируя манеру общения госслужащих, а в некоторых случаях — представляют документы, подтверждающие право на льготу», — подчеркнул парламентарий в беседе с RT.
Схема обмана проста: пенсионеру сообщают о якобы положенной ему льготной путёвке в рамках государственной поддержки. Для оформления «документов» мошенники выманивают у жертвы конфиденциальные данные, такие как паспортные данные, СНИЛС, банковские реквизиты и коды из SMS. В более сложных случаях аферисты могут потребовать оплатить «страховой взнос» или «транспортные расходы».
Получив деньги или личную информацию, мошенники исчезают, лишая пенсионеров и отдыха, и зачастую значительной части накоплений, подчеркнул депутат. Немкин акцентировал внимание на том, что представители Соцфонда не предлагают путёвки по телефону. Льготные путёвки существуют, но оформляются только при личном визите в органы соцзащиты.
Парламентарий призвал граждан ни в коем случае не сообщать личные данные незнакомцам, особенно SMS-коды. При сомнениях в подлинности звонка следует прервать разговор и перезвонить в Соцфонд по номеру, указанному на официальном сайте.
А ранее Life.ru писал, что мошенники часто звонят россиянам под предлогом смены кода домофона. Недобросовестные лица, выдающие себя за коммунальных работников, ответственных за домофонные системы, под видом обновления кодов стремятся получить деньги от жильцов.