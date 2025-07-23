Гарантированное зачисление: Раскрыты новые схемы развода абитуриентов

Абитуриентам следует проявлять бдительность при получении подозрительных звонков или писем от лиц, представляющихся сотрудниками вузов. Об этом предупредила проректор по учебной работе РГСУ Янина Шимановская в комментарии RT.

Эксперт рассказала, что мошенники часто требуют отправить сканы документов в мессенджеры, перейти по фальшивым ссылкам на «Госуслуги», внести плату за «гарантированное зачисление» или предоставить коды подтверждения. В РГСУ подчеркнули, что настоящие сотрудники приёмных комиссий никогда не просят подобного.

«Сотрудники приёмных комиссий могут позвонить вам с целью рассказать о направлениях или помочь с вопросами. Однако они будут звонить только с номеров, указанных на официальном сайте университета. Вы можете проверить номер телефона вуза на сайте РГСУ», — отметила Шимановская.

Также она добавила, что зачисление на платное отделение возможно только после прохождения конкурса, подписания договора и оплаты обучения.