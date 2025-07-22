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22 июля, 05:21

В МВД назвали «ключевые фразы», по которым ребёнок сможет определить мошенника

В МВД призвали детей сразу рассказывать родителям об угрозах в Сети

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fongbeerredhot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fongbeerredhot

Дети всё чаще становятся мишенью телефонных мошенников. Злоумышленники звонят несовершеннолетним, выдавая себя за сотрудников школ или государственных учреждений, чтобы завоевать доверие и выведать информацию о родительских сбережениях. Однако аферистов могут сразу выдать «ключевые фразы», которые они сами и произносят в разговоре, следует из материалов МВД.

«Чтобы обезопасить свою семью от действий телефонных преступников запомните «кодовые фразы» злоумышленников: «твои родители подозреваются в преступлении», «включи камеру для проведения обыска», «необходимо задекларировать деньги и ценности», «ты помогаешь следствию», — сказано в тексте.

Полиция советует не поддаваться на просьбы незнакомцев, которые требуют перейти по сомнительным ссылкам, назвать реквизиты банковских карт, открыть мобильное банковское приложение или продиктовать коды из смс-сообщений.

Если кто-то в интернете или по телефону требует деньги, угрожает или обещает подарки, необходимо незамедлительно сообщить об этом родителям или близким людям. Такой простой шаг поможет защитить семью от финансовых потерь и сохранить спокойствие.

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Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что его мессенджер захлестнуло новой волной мошенничества. Аферисты начали вымогать у пользователей платные подарки, редкие имена профиля и номера, угрожая раскрытием личных данных.

Владимир Озеров
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