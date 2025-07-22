В МВД назвали «ключевые фразы», по которым ребёнок сможет определить мошенника

Дети всё чаще становятся мишенью телефонных мошенников. Злоумышленники звонят несовершеннолетним, выдавая себя за сотрудников школ или государственных учреждений, чтобы завоевать доверие и выведать информацию о родительских сбережениях. Однако аферистов могут сразу выдать «ключевые фразы», которые они сами и произносят в разговоре, следует из материалов МВД.

«Чтобы обезопасить свою семью от действий телефонных преступников запомните «кодовые фразы» злоумышленников: «твои родители подозреваются в преступлении», «включи камеру для проведения обыска», «необходимо задекларировать деньги и ценности», «ты помогаешь следствию», — сказано в тексте.

Полиция советует не поддаваться на просьбы незнакомцев, которые требуют перейти по сомнительным ссылкам, назвать реквизиты банковских карт, открыть мобильное банковское приложение или продиктовать коды из смс-сообщений.

Если кто-то в интернете или по телефону требует деньги, угрожает или обещает подарки, необходимо незамедлительно сообщить об этом родителям или близким людям. Такой простой шаг поможет защитить семью от финансовых потерь и сохранить спокойствие.