Дуров предупредил пользователей о новой волне мошенничества в Telegram

Предприниматель Павел Дуров предупредил о новой волне мошенничества в Telegram. Основатель мессенджера сообщил, что аферисты вымогают у пользователей платные подарки, редкие ники и номера, угрожая раскрытием личных данных.

«Редкие подарки Telegram, номера и имена пользователей — которые когда-то можно было купить всего за несколько долларов — теперь продаются за более чем $100 тыс. Мы наблюдаем, как мошенники шантажируют пользователей, пытаясь заставить их отдать эти ценные коллекционные предметы», — написал Дуров в своём телеграм-канале на английском языке.

По его словам, некоторые каналы превратили шантаж в бизнес-модель, публикуя компромат и требуя деньги за удаление. Основатель Telegram порекомендовал жертвам обращаться в поддержку или лично к нему, пообещав блокировку таких аккаунтов.