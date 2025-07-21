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21 июля, 18:16

Дуров предупредил пользователей о новой волне мошенничества в Telegram

Дуров: Мошенники шантажируют пользователей Telegram, угрожая сливом данных

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Primakov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Primakov

Предприниматель Павел Дуров предупредил о новой волне мошенничества в Telegram. Основатель мессенджера сообщил, что аферисты вымогают у пользователей платные подарки, редкие ники и номера, угрожая раскрытием личных данных.

«Редкие подарки Telegram, номера и имена пользователей — которые когда-то можно было купить всего за несколько долларов — теперь продаются за более чем $100 тыс. Мы наблюдаем, как мошенники шантажируют пользователей, пытаясь заставить их отдать эти ценные коллекционные предметы», написал Дуров в своём телеграм-канале на английском языке.

По его словам, некоторые каналы превратили шантаж в бизнес-модель, публикуя компромат и требуя деньги за удаление. Основатель Telegram порекомендовал жертвам обращаться в поддержку или лично к нему, пообещав блокировку таких аккаунтов.

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Ранее в МВД поделились важным советом для тех, чьи личные данные всё же попали в руки мошенников. После этого у человека есть около часа, чтобы постараться свести последствия к минимуму — за это время нужно поменять пароли и перепривязать свои аккаунты к нескомпрометированному номеру телефона.

Юрий Лысенко
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